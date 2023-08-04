横浜ミナト男子ゴルフ・談話
2023年08月04日18時40分
◇ノルマはクリア
稲森佑貴 ショットがピンについてくれた。あと２、３発は（バーディーパットが）入ってもよかったけど、ノルマはクリアできた感じ。
横浜ミナト男子ゴルフ・談話
2023年08月04日18時40分
◇ノルマはクリア
稲森佑貴 ショットがピンについてくれた。あと２、３発は（バーディーパットが）入ってもよかったけど、ノルマはクリアできた感じ。
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