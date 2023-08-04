巨人は４日、丸佳浩外野手が左膝の蜂窩織（ほうかしき）炎と診断されたと発表した。３日に左膝の違和感で出場選手登録を外れていた。今後は故障班で調整する。今季は出場８２試合で打率２割４分、１１本塁打、２９打点。