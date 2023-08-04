青森知事「何年かで紙撲滅」 県庁を完全ペーパーレス化
2023年08月04日18時01分
青森県の宮下宗一郎知事は４日までに時事通信のインタビューに応じ、県庁のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）に関し、今後数年間で完全ペーパーレス化を実現する意向を表明した。「ＤＸ、ＤＸと言っているが、県庁で一番大事なのはペーパーレスだ。何年かで紙の撲滅をやっていかなければいけない」と強調した。
青森知事「何年かで紙撲滅」 県庁を完全ペーパーレス化
2023年08月04日18時01分
青森県の宮下宗一郎知事は４日までに時事通信のインタビューに応じ、県庁のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）に関し、今後数年間で完全ペーパーレス化を実現する意向を表明した。「ＤＸ、ＤＸと言っているが、県庁で一番大事なのはペーパーレスだ。何年かで紙の撲滅をやっていかなければいけない」と強調した。
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