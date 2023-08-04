５日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年08月04日17時25分
▽ＤｅＮＡ・大貫―阪神・青柳（横浜）
▽中日・高橋宏―ヤクルト・小川（バンテリンドームナゴヤ）
▽広島・玉村―巨人・山崎伊（マツダスタジアム）
５日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年08月04日17時25分
▽ＤｅＮＡ・大貫―阪神・青柳（横浜）
▽中日・高橋宏―ヤクルト・小川（バンテリンドームナゴヤ）
▽広島・玉村―巨人・山崎伊（マツダスタジアム）
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （４日）(08/04 19:28)
プロ野球速報 （４日）(08/04 19:28)
丸は左膝蜂窩織炎 プロ野球・巨人(08/04 18:25)
内野の防球フェンス、より高く 甲子園(08/04 18:11)
５日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(08/04 17:25)
５日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(08/04 17:25)
エンゼルスの大谷、両リーグ最速４０号 指けいれんで降板も一発―米大リーグ(08/04 16:38)
パ・リーグ公示（４日） プロ野球(08/04 16:23)
セ・リーグ公示（４日） プロ野球(08/04 16:22)
マリナーズ、新人が満塁弾 米大リーグ(08/04 15:42)
仙台育英、連覇なるか 広陵や近畿勢も力―高校野球(08/04 14:57)
３日の日本選手 米大リーグ(08/04 14:14)
大谷、４０号ソロ １０勝目は持ち越し―米大リーグ(08/04 14:13)
筒香「米国でやり続ける」 独立リーグで再出発(08/04 09:51)
連覇へ引っ張る湯田、高橋ら 右の本格派に好投手そろう―注目選手を探る・高校野球（投手編）(08/04 07:12)
豪華補強のメッツ、再建にかじ 今オフ「大谷争奪戦」は不参加？―米大リーグ(08/04 05:17)
ＤｅＮＡのバウアー、十回まで執念 プロ野球(08/03 23:06)
本来の力強さ、最後まで 巨人の戸郷、２桁勝利一番乗り―プロ野球(08/03 23:00)
プロ野球・ひとこと(08/03 22:55)
１番平沢、納得の打撃 初の先頭弾に喜び―プロ野球・ロッテ(08/03 22:50)
新庄監督、敗戦にも手応え プロ野球・日本ハム(08/03 22:39)
ビーズリー、二重の喜び プロ野球・阪神(08/03 22:39)
楽天の田中将、難敵に雪辱 心と技術伴い６勝目―プロ野球(08/03 22:35)
メヒアは大胸筋損傷 プロ野球・中日(08/03 22:19)
オリックス、小休止 プロ野球(08/03 21:58)
セ・リーグ個人投手成績 （３日現在）(08/03 21:36)
投手陣譲らず分ける プロ野球・広島―ＤｅＮＡ(08/03 21:36)
セ・リーグ個人打撃成績 （３日現在）(08/03 21:34)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （３日現在）(08/03 21:34)
セ・リーグチーム成績表 （３日現在）(08/03 21:33)