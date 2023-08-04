岸田首相、台風６号対策を指示
2023年08月04日17時23分
岸田文雄首相は４日、台風６号に関し、住民の避難支援など被害の拡大防止の措置を徹底するよう関係府省庁に指示した。国民への的確な情報提供や被災者に寄り添った支援も求めた。
岸田首相、台風６号対策を指示
2023年08月04日17時23分
岸田文雄首相は４日、台風６号に関し、住民の避難支援など被害の拡大防止の措置を徹底するよう関係府省庁に指示した。国民への的確な情報提供や被災者に寄り添った支援も求めた。
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