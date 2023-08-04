最大１０倍の除草剤成分 ビッグモーター前土壌―埼玉県
2023年08月04日16時46分
中古車販売大手ビッグモーターの店舗前で街路樹が枯れている問題で、埼玉県は４日、県内２店舗での土壌調査の結果、所沢店で除草剤成分「グリホサート」が検出されたと発表した。ツツジが生えていた土壌から採取した検体で、通常の使用量の３～１０倍ほどの濃度だったという。
最大１０倍の除草剤成分 ビッグモーター前土壌―埼玉県
2023年08月04日16時46分
中古車販売大手ビッグモーターの店舗前で街路樹が枯れている問題で、埼玉県は４日、県内２店舗での土壌調査の結果、所沢店で除草剤成分「グリホサート」が検出されたと発表した。ツツジが生えていた土壌から採取した検体で、通常の使用量の３～１０倍ほどの濃度だったという。
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