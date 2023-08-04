公的年金運用、黒字１８．９兆円 四半期ベースで過去最大―４～６月期
2023年08月04日16時28分
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は４日、２０２３年４～６月期の運用損益が１８兆９８３４億円の黒字だったと発表した。黒字額は四半期ベースで過去最大。
公的年金運用、黒字１８．９兆円 四半期ベースで過去最大―４～…
2023年08月04日16時28分
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は４日、２０２３年４～６月期の運用損益が１８兆９８３４億円の黒字だったと発表した。黒字額は四半期ベースで過去最大。
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