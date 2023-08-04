【出場選手登録】▽ソフトバンク・嶺井博希捕手▽西武・中村剛也内野手▽日本ハム・石川直也投手

【同抹消】▽オリックス・小木田敦也投手▽ロッテ・西野勇士投手▽日本ハム・杉浦稔大投手、北山亘基投手（再登録は１４日以降）