沖縄県、振興費３０００億円要請
2023年08月04日15時59分
沖縄県の池田竹州副知事は４日、岡田直樹沖縄・北方担当相と内閣府で面会し、２０２４年度予算案の概算要求に関し、沖縄振興費で総額３０００億円台を確保するよう要請した。
沖縄振興費微減、２６７９億円 ２年連続３０００億円割れ―政府
沖縄振興予算は３０００億円台が続いていたが、２２、２３年度の２年連続で３０００億円を下回った。岡田氏は「引き続き沖縄振興策の推進に向け、必要な検討をしっかりと行っていきたい」と述べた。
沖縄県、振興費３０００億円要請
2023年08月04日15時59分
沖縄県の池田竹州副知事は４日、岡田直樹沖縄・北方担当相と内閣府で面会し、２０２４年度予算案の概算要求に関し、沖縄振興費で総額３０００億円台を確保するよう要請した。
沖縄振興費微減、２６７９億円 ２年連続３０００億円割れ―政府
沖縄振興予算は３０００億円台が続いていたが、２２、２３年度の２年連続で３０００億円を下回った。岡田氏は「引き続き沖縄振興策の推進に向け、必要な検討をしっかりと行っていきたい」と述べた。
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