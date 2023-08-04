厚生労働省は４日、年金特別会計の２０２２年度収支決算を発表した。時価ベースで、自営業者らが加入する国民年金は１２３２億円の赤字となった。積立金の運用益が減少したことなどが要因で、３年ぶりの赤字。会社員や公務員が加入する厚生年金は３兆４５５２億円の黒字だった。厚生年金の黒字は３年連続。