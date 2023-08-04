サウジ原油減産、影響注視 政府
2023年08月04日11時48分
松野博一官房長官は４日の記者会見で、サウジアラビアが原油の自主減産を継続する方針を示したことに対し、「国際的なエネルギー市場の動向や、物価高を含む日本経済に及ぼす影響について緊張感を持って注視する」と述べた。その上で「国際エネルギー機関（ＩＥＡ）や主要消費国との連携を強化し、産油国に増産や生産余力への投資を通じた世界の原油市場安定化を働き掛けていく」との方針を示した。
サウジ原油減産、影響注視 政府
2023年08月04日11時48分
松野博一官房長官は４日の記者会見で、サウジアラビアが原油の自主減産を継続する方針を示したことに対し、「国際的なエネルギー市場の動向や、物価高を含む日本経済に及ぼす影響について緊張感を持って注視する」と述べた。その上で「国際エネルギー機関（ＩＥＡ）や主要消費国との連携を強化し、産油国に増産や生産余力への投資を通じた世界の原油市場安定化を働き掛けていく」との方針を示した。
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