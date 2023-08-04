円相場、１４２円６０～６１銭 ４日午前９時現在
2023年08月04日09時06分
４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４２円６０～６１銭と、前日（１４２円９０～９０銭）に比べ３０銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４２円６０～６１銭 ４日午前９時現在
2023年08月04日09時06分
４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４２円６０～６１銭と、前日（１４２円９０～９０銭）に比べ３０銭の円高・ドル安となった。
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