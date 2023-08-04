米長期金利、４．１８％に上昇 ９カ月ぶり高水準
2023年08月04日07時13分
【ニューヨーク時事】３日のニューヨーク債券市場では、米国債格下げの余波が続き、債券売りが優勢となった。長期金利の指標である１０年物米国債利回りは、取引終盤に４．１８％（前日は４．０８％）へ上昇し、昨年１１月以来、９カ月ぶりの高水準となった。
米長期金利、４．１８％に上昇 ９カ月ぶり高水準
2023年08月04日07時13分
【ニューヨーク時事】３日のニューヨーク債券市場では、米国債格下げの余波が続き、債券売りが優勢となった。長期金利の指標である１０年物米国債利回りは、取引終盤に４．１８％（前日は４．０８％）へ上昇し、昨年１１月以来、９カ月ぶりの高水準となった。
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ウォール・ストリート・ジャーナル