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４日の朝刊（都内最終版）☆１

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４日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年08月04日07時01分

【１面トップ】
〔朝日〕秋本政務官３０００万円受領か　風力発電会社から　東京地検、贈収賄視野に捜査　会社側、賄賂性を否定
〔毎日〕反攻の最前線　兵消耗　ウクライナ東部　前進のたび過酷さ増し
〔読売〕マイナ保険証　資格確認書上限５年　首相きょう表明　１年から延長　現行廃止「２４年秋」留保
〔日経〕生成ＡＩで企業７割時短　１００社調査　ＮＥＣ　資料作り、半分の１５分　ＡＧＣ　ソフト作成６分の１
〔産経〕自民・秋本氏に不透明資金か　洋上風力発電の社長聴取　東京地検特捜部
〔東京〕大地震「火災旋風」備えを　炎・熱風の渦　記録に「１１０個」〔関東大震災１００年〕
【他の１面独自記事】
◆トヨタ社長「全方位戦略ぶれない」　動力源「最終的には電気・水素」（読売）
【共通ニュース】
◆在留資格ない子　特別許可へ　日本で出生１４０人　人道的配慮で
◆自転車違反に反則金検討　警察庁　有識者会議で議論
◆農地取得　国籍届け出　経済安保　外国人所有を把握　来月から
◆認知症会議　来月発足　首相表明　当事者ら声集約
◆東証２日で１３００円超下落　円も国債も「トリプル安」
◆ビッグモーターに報告要請　消費者庁「内部通報体制が未整備」（続）

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