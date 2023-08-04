【１面トップ】

〔朝日〕秋本政務官３０００万円受領か 風力発電会社から 東京地検、贈収賄視野に捜査 会社側、賄賂性を否定

〔毎日〕反攻の最前線 兵消耗 ウクライナ東部 前進のたび過酷さ増し

〔読売〕マイナ保険証 資格確認書上限５年 首相きょう表明 １年から延長 現行廃止「２４年秋」留保

〔日経〕生成ＡＩで企業７割時短 １００社調査 ＮＥＣ 資料作り、半分の１５分 ＡＧＣ ソフト作成６分の１

〔産経〕自民・秋本氏に不透明資金か 洋上風力発電の社長聴取 東京地検特捜部

〔東京〕大地震「火災旋風」備えを 炎・熱風の渦 記録に「１１０個」〔関東大震災１００年〕

【他の１面独自記事】

◆トヨタ社長「全方位戦略ぶれない」 動力源「最終的には電気・水素」（読売）

【共通ニュース】

◆在留資格ない子 特別許可へ 日本で出生１４０人 人道的配慮で

◆自転車違反に反則金検討 警察庁 有識者会議で議論

◆農地取得 国籍届け出 経済安保 外国人所有を把握 来月から

◆認知症会議 来月発足 首相表明 当事者ら声集約

◆東証２日で１３００円超下落 円も国債も「トリプル安」

◆ビッグモーターに報告要請 消費者庁「内部通報体制が未整備」（続）