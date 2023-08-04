【ニューヨーク時事】３日のニューヨーク外国為替市場では、米国債の格下げを背景とする米長期金利の上昇など世界の金融市場で不透明感が強まる中、安全資産とされる円を買いドルを売る動きが先行し、円相場は１ドル＝１４２円台半ばに上昇した。午後５時現在は１４２円４７～５７銭と、前日同時刻比８３銭の円高・ドル安。

対ユーロは、１ユーロ＝１５６円０１～１１銭と、７４銭の円高・ユーロ安。