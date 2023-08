バージニア州マクリーン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界最大級の総合衛星・地上ネットワーク事業者の1社であり、有力なインフライト接続プロバイダーでもあるインテルサットは、「Galaxy 37/Horizons-4」(G-37/H-4)の打ち上げに成功し、10か月以内に8機の静止衛星を宇宙に送り出すという商業衛星業界の新記録を樹立したと発表しました。

When operations start later this year, G-37/H-4 will be positioned at 127 degrees West and deliver a wide range of services and coverage. (Photo: Business Wire)