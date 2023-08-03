自民党安倍派の塩谷立元総務会長と、松野博一官房長官、萩生田光一政調会長ら有力議員「５人衆」は３日、会長だった安倍晋三元首相の死去後の後継体制を巡り、東京都内のホテルで会談した。新会長は当面置かない方針を確認。塩谷氏を事実上のトップに、「５人衆」も派閥運営に加わる新体制を軸に、調整が進む見通しだ。１７日にも総会を開いて意見集約を目指す。

派内では、下村博文元政調会長が新会長に意欲を示しているとされ、新体制が了承されるかは見通せない。