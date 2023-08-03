時事ドットコムニュース

>

政治

>

自民安倍派、会長空席で一致　塩谷氏と「５人衆」が会談

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

自民安倍派、会長空席で一致　塩谷氏と「５人衆」が会談

2023年08月03日23時20分

　自民党安倍派の塩谷立元総務会長と、松野博一官房長官、萩生田光一政調会長ら有力議員「５人衆」は３日、会長だった安倍晋三元首相の死去後の後継体制を巡り、東京都内のホテルで会談した。新会長は当面置かない方針を確認。塩谷氏を事実上のトップに、「５人衆」も派閥運営に加わる新体制を軸に、調整が進む見通しだ。１７日にも総会を開いて意見集約を目指す。
　派内では、下村博文元政調会長が新会長に意欲を示しているとされ、新体制が了承されるかは見通せない。

関連記事

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
７月号の特集は「コロナ後の世界経済」。 世界経済はコロナ禍の影響を脱しつつあるものの、先行きは不透明だ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ