【ニューヨーク時事】３日のニューヨーク株式相場は、米国債の格下げを受けた長期金利の上昇が嫌気され、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比６４．５２ドル安の３万５２１８．００ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７６．０１ポイント安の１万３８９７．４４。