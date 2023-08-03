【ニューヨーク時事】３日午前のニューヨーク外国為替市場では、低調な米国の雇用関連指標を受けてドル売り・円買いが先行し、円相場は１ドル＝１４２円台後半に上昇した。午前９時現在は１４２円６０～７０銭と、前日午後５時比７０銭の円高・ドル安。

対ユーロは、１ユーロ＝１５６円００～１０銭と、７５銭の円高・ユーロ安。