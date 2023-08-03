自民議員に不透明資金か 洋上風力発電会社から―東京地検特捜部が捜査
2023年08月03日22時44分
自民党の衆院議員側に東京の洋上風力発電会社側から不透明な資金が渡った疑いがあるとして、東京地検特捜部が捜査していることが３日、関係者への取材で分かった。
自民議員に不透明資金か 洋上風力発電会社から―東京地検特捜部…
2023年08月03日22時44分
自民党の衆院議員側に東京の洋上風力発電会社側から不透明な資金が渡った疑いがあるとして、東京地検特捜部が捜査していることが３日、関係者への取材で分かった。
こんな記事も
社会用語
社会
警察官が頭刺される 命に別条なし、殺人未遂容疑―大阪府警(08/03 22:47)
自民議員に不透明資金か 洋上風力発電会社から―東京地検特捜部が捜査(08/03 22:44)
小学生２７人にわいせつ疑い 「ゲームしよう」２３歳男逮捕―大阪府警(08/03 22:28)
沖縄本島や奄美に再接近へ 台風６号東進、暴風高波警戒(08/03 21:38)
中国電、元役員３人を提訴へ 電力カルテル、九電は見送り(08/03 20:49)
ビッグモーター巡る相談増加 １０年で約６倍に―国民生活センター(08/03 19:52)
日大アメフット部寮から覚醒剤成分 錠剤に、大麻も見つかる―容疑で家宅捜索・警視庁(08/03 19:28)
ＩＣＴ活用で新聞教育 ＮＩＥ全国大会開幕―松山(08/03 18:53)
重文の東大寺建物に落書きか 文化財保護法違反で捜査―奈良県警(08/03 18:51)
内部通報体制の報告要求 ビッグモーター保険金不正―消費者庁(08/03 18:49)
認知症対策で９月に会議設置 岸田首相表明、当事者ら参加(08/03 18:42)
投与の大久保被告「翌朝に自然死」 元医師証言、共謀は否定―ＡＬＳ嘱託殺人(08/03 18:12)
車衝突、日本人女性死亡 観光中、７人負傷―メキシコ(08/03 18:02)
北海道は大雨警戒 前線南下へ―気象庁(08/03 17:37)
刺されたと虚偽通報 男を書類送検―大阪府警(08/03 17:17)
オンブズマン、仙台市を提訴 源泉所得税納付遅れ(08/03 15:53)
朝日大ラグビー部員３人逮捕 大麻販売容疑―岐阜県警(08/03 14:42)
日大アメフット部の寮を家宅捜索 大麻取締法違反容疑―警視庁(08/03 13:24)
引退ロマンスカーで訓練 小田急線刺傷事件２年控え―警視庁(08/03 12:35)
台風６号、宮古島北方に 暴風高波、厳重警戒続く(08/03 11:43)
荒汐親方、夏合宿を前に知事表敬 福島県〔地域〕(08/03 10:36)
市役所で応援ポロシャツ 奈良市〔地域〕(08/03 10:34)
悪質自転車違反に「青切符」検討 道交法改正を視野―有識者検討会で議論・警察庁(08/03 10:09)
北海道は大雨警戒 前線南下へ―気象庁(08/03 08:52)
ヘンリー英王子が訪日へ ９日の慈善行事参加(08/03 01:06)
台風６号、先島諸島北方へ 動き遅く、暴風高波警戒―車庫倒壊か、１人死亡(08/03 00:11)
震災から１２年、身元判明 ３人遺体、遺族の元へ―岩手(08/02 21:32)
川で溺れ小５男児死亡 対岸に歩いて流される―神奈川(08/02 21:18)
秋葉前復興相らの告発状受理 公選法違反容疑―仙台地検(08/02 20:55)
資格確認書、有効期限を柔軟化 保険証廃止延期せず―岸田首相、４日会見(08/02 20:53)