中古車販売大手ビッグモーター（東京）による保険金の不正請求問題を受けて、損害保険ジャパンは３日、ビッグモーターが修理した過去３年分の車両を調査すると発表した。損保ジャパンの保険契約者の車両が関係した自動車事故で修理を受けた車両が対象。損保ジャパンは同日、ビッグモーターと保険代理店委託契約の終了で合意したことも発表した。