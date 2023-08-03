投手陣譲らず分ける プロ野球・広島―ＤｅＮＡ
2023年08月03日21時36分
延長十二回、０―０で引き分けた。先発はＤｅＮＡのバウアーが１０回４安打無失点、１２３球の力投。広島は床田が９回を５安打無失点に抑えた。両チームの救援陣も好投した。広島は十一回２死満塁のサヨナラの好機を生かせなかった。
投手陣譲らず分ける プロ野球・広島―ＤｅＮＡ
2023年08月03日21時36分
延長十二回、０―０で引き分けた。先発はＤｅＮＡのバウアーが１０回４安打無失点、１２３球の力投。広島は床田が９回を５安打無失点に抑えた。両チームの救援陣も好投した。広島は十一回２死満塁のサヨナラの好機を生かせなかった。
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