京セラは３日、衝撃耐久性の高さが売りのスマートフォン「ＤｕｒａＦｏｒｃｅ（デュラフォース）」シリーズの新製品「ＥＸ（イーエックス）」を発売すると発表した。法人向けの製品で、２０２４年１月下旬以降にＮＴＴドコモ、ソフトバンクなどで販売する。従来品は北米市場向けに開発し、日本に逆輸入していたが、新製品はシリーズ初の国内向け。バーコード読み取りアプリを搭載するなど、ビジネス用の機能を充実させた。