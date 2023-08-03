耐久性高いスマホの新製品 ビジネス用に機能拡充―京セラ
2023年08月03日20時46分
京セラは３日、衝撃耐久性の高さが売りのスマートフォン「ＤｕｒａＦｏｒｃｅ（デュラフォース）」シリーズの新製品「ＥＸ（イーエックス）」を発売すると発表した。法人向けの製品で、２０２４年１月下旬以降にＮＴＴドコモ、ソフトバンクなどで販売する。従来品は北米市場向けに開発し、日本に逆輸入していたが、新製品はシリーズ初の国内向け。バーコード読み取りアプリを搭載するなど、ビジネス用の機能を充実させた。
耐久性高いスマホの新製品 ビジネス用に機能拡充―京セラ
2023年08月03日20時46分
京セラは３日、衝撃耐久性の高さが売りのスマートフォン「ＤｕｒａＦｏｒｃｅ（デュラフォース）」シリーズの新製品「ＥＸ（イーエックス）」を発売すると発表した。法人向けの製品で、２０２４年１月下旬以降にＮＴＴドコモ、ソフトバンクなどで販売する。従来品は北米市場向けに開発し、日本に逆輸入していたが、新製品はシリーズ初の国内向け。バーコード読み取りアプリを搭載するなど、ビジネス用の機能を充実させた。
こんな記事も
経済用語
経済
過去３年分の修理車両調査 ビッグモーターと代理店契約終了―損保ジャパン(08/03 22:06)
耐久性高いスマホの新製品 ビジネス用に機能拡充―京セラ(08/03 20:46)
通期営業益予想、３８０億円に上方修正 訪日客拡大で過去最高更新へ―三越伊勢丹ＨＤ(08/03 19:09)
長期金利、一時０．６５５％まで上昇 ９年７カ月ぶり高水準―円安進行、株は２日で１３００円下落(08/03 18:11)
任天堂、過去最高益 「ゼルダ」「マリオ」好調―２３年４～６月期(08/03 18:06)
ＪＦＥスチール、電磁鋼板生産へ合弁契約 インド製鉄大手と、総投資額９４０億円(08/03 18:04)
コスタコーヒー、日本初出店 英発祥、４日オープン―東京(08/03 17:55)
ホンダ、７月の中国新車販売は３２．８％減 ２カ月連続マイナス(08/03 17:40)
自動運転レーン、東北道にも 交通活性化へ今月新会議―政府(08/03 17:13)
設備投資２０．７％増 ２３年度計画、半導体・ＥＶ活発―政投銀調査(08/03 17:10)
円相場、１４２円９０～９０銭 ３日午後５時現在(08/03 17:07)
海運３社、大幅減益 運賃下落で―４～６月期(08/03 16:40)
ＫＤＤＩ、受付業務を５６％削減 東京・多摩７市の自治体ＤＸ(08/03 16:27)
大王製紙、ブラジルの２子会社合併(08/03 16:25)
ビッグモーター取引先４１０社 部品や建設、不祥事影響も―帝国データ(08/03 15:23)
カルビー、地域限定スナック値上げ 土産用、５～２０％(08/03 15:13)
５４８円安の３万２１５９円２８銭 ３日の平均株価(08/03 15:07)
東京株、２日で一時１３００円下落 長期金利０．６５５％に上昇―日銀臨時オペでけん制(08/03 13:25)
大阪ガス、ガス給湯器など値上げ 平均６～９％、１０月から(08/03 12:58)
三井住友ＦＧ、地域金融機関の住宅ローン効率化 自行向け保証を外部に提供(08/03 12:29)
円相場、１４３円３０～３１銭 ３日正午現在(08/03 12:09)
４６３円安の３万２２４４円０８銭 ３日午前の平均株価(08/03 11:40)
米大手地銀へ追加出資 １３４０億円、協業強化―三菱ＵＦＪ(08/03 11:33)
震災後初のコンビニオープン 「町に立ち寄る呼び水に」―福島・双葉町(08/03 11:08)
ＥＵ、日本産食品の規制撤廃 ノルウェー、アイスランドも―輸出拡大に追い風(08/03 10:55)
円相場、１４３円３３～３４銭 ３日午前９時現在(08/03 09:05)
新米、今年は高め 首都圏で販売開始―２３年商戦(08/03 07:12)
日ウクライナ、初の財務協議 キーウで、住宅修復へ追加支援(08/02 23:38)
査定簡略化の検証・報告を 損保ジャパンに要求―ビッグモーターの不正請求問題で・金融庁(08/02 22:57)
芸備線再編へ再構築協議会 国への設置要請表明、全国初―ＪＲ西(08/02 20:52)
ビジネスワイヤ
PR TIMES