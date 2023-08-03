【ロンドン時事】３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、この日発表の米経済指標を見極めたいとの思惑から、１ドル＝１４２円台後半で小動きとなった。正午現在は１４２円８６～９６銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。