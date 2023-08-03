稲森と高山が首位発進 横浜ミナト男子ゴルフ
2023年08月03日18時56分
【男子ゴルフ・横浜ミナトチャンピオンシップ】第１日（３日、横浜ＣＣ、７２３１ヤード＝パー７１、賞金総額１億円、優勝２０００万円）
稲森佑貴と４５歳の高山忠洋が６５をマークし、新規大会の初日で首位に並んだ。小浦和也、遠藤健太が１打差の３位。
小斉平優和、勝俣陵、松本将汰が６７で５位、河本力、石川航ら４人が８位で続いた。２週連続優勝が懸かる平田憲聖は６９で１２位、蝉川泰果は４２位スタートとなった。
稲森と高山が首位発進 横浜ミナト男子ゴルフ
2023年08月03日18時56分
【男子ゴルフ・横浜ミナトチャンピオンシップ】第１日（３日、横浜ＣＣ、７２３１ヤード＝パー７１、賞金総額１億円、優勝２０００万円）
稲森佑貴と４５歳の高山忠洋が６５をマークし、新規大会の初日で首位に並んだ。小浦和也、遠藤健太が１打差の３位。
小斉平優和、勝俣陵、松本将汰が６７で５位、河本力、石川航ら４人が８位で続いた。２週連続優勝が懸かる平田憲聖は６９で１２位、蝉川泰果は４２位スタートとなった。
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