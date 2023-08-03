【男子ゴルフ・横浜ミナトチャンピオンシップ】第１日（３日、横浜ＣＣ、７２３１ヤード＝パー７１、賞金総額１億円、優勝２０００万円）

稲森佑貴と４５歳の高山忠洋が６５をマークし、新規大会の初日で首位に並んだ。小浦和也、遠藤健太が１打差の３位。

小斉平優和、勝俣陵、松本将汰が６７で５位、河本力、石川航ら４人が８位で続いた。２週連続優勝が懸かる平田憲聖は６９で１２位、蝉川泰果は４２位スタートとなった。