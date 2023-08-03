ＪＦＥスチール、電磁鋼板生産へ合弁契約 インド製鉄大手と、総投資額９４０億円
2023年08月03日18時04分
ＪＦＥホールディングスの子会社ＪＦＥスチール（東京）は３日、インド製鉄大手ＪＳＷスチール（本社ムンバイ）と合弁会社の設立に関し正式に契約を締結したと発表した。総投資額は６．７億ドル（約９４０億円）で、両社で折半する。経済成長の続くインドでは、発電所の変圧器に使われる高級鋼板である方向性電磁鋼板の需要が高まっており、現地生産により成長を取り込む狙い。
ＪＦＥスチール、電磁鋼板生産へ合弁契約 インド製鉄大手と、総…
2023年08月03日18時04分
ＪＦＥホールディングスの子会社ＪＦＥスチール（東京）は３日、インド製鉄大手ＪＳＷスチール（本社ムンバイ）と合弁会社の設立に関し正式に契約を締結したと発表した。総投資額は６．７億ドル（約９４０億円）で、両社で折半する。経済成長の続くインドでは、発電所の変圧器に使われる高級鋼板である方向性電磁鋼板の需要が高まっており、現地生産により成長を取り込む狙い。
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