【ロンドン時事】３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整などの円買い・ドル売りが進行し、１ドル＝１４２円台後半に上昇した。午前９時現在は１４２円８６～９６銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。