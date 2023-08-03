円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年08月03日17時26分
【ロンドン時事】３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整などの円買い・ドル売りが進行し、１ドル＝１４２円台後半に上昇した。午前９時現在は１４２円８６～９６銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。
円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年08月03日17時26分
【ロンドン時事】３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整などの円買い・ドル売りが進行し、１ドル＝１４２円台後半に上昇した。午前９時現在は１４２円８６～９６銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。
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