設備投資２０．７％増 ２３年度計画、半導体・ＥＶ活発―政投銀調査
2023年08月03日17時10分
日本政策投資銀行が３日発表した２０２３年度の設備投資計画調査によると、大企業の国内投資額は前年度実績比２０．７％増の２０兆６１５２億円となった。プラスは２年連続で、コロナ禍前の水準を回復。サプライチェーン（供給網）強化や生産拠点の国内回帰を背景に、半導体や電気自動車（ＥＶ）関連投資が活発化すると見通している。
設備投資２０．７％増 ２３年度計画、半導体・ＥＶ活発―政投銀…
2023年08月03日17時10分
日本政策投資銀行が３日発表した２０２３年度の設備投資計画調査によると、大企業の国内投資額は前年度実績比２０．７％増の２０兆６１５２億円となった。プラスは２年連続で、コロナ禍前の水準を回復。サプライチェーン（供給網）強化や生産拠点の国内回帰を背景に、半導体や電気自動車（ＥＶ）関連投資が活発化すると見通している。
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