大王製紙、ブラジルの２子会社合併
2023年08月03日16時25分
大王製紙は３日、ブラジルの経営効率化の一環で、連結子会社サンテルとＨ＆ＰＣブラジルの２子会社を３１日付で合併すると発表した。サンテルを存続会社とする。
大王製紙、ブラジルの２子会社合併
2023年08月03日16時25分
大王製紙は３日、ブラジルの経営効率化の一環で、連結子会社サンテルとＨ＆ＰＣブラジルの２子会社を３１日付で合併すると発表した。サンテルを存続会社とする。
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