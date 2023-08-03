パ・リーグ公示（３日） プロ野球
2023年08月03日16時21分
【出場選手登録】▽オリックス・ワゲスパック投手▽ロッテ・西野勇士投手▽日本ハム・宮内春輝投手
【同抹消】▽ソフトバンク・海野隆司捕手▽西武・斉藤誠人捕手▽日本ハム・上原健太投手（再登録は１３日以降）
パ・リーグ公示（３日） プロ野球
2023年08月03日16時21分
【出場選手登録】▽オリックス・ワゲスパック投手▽ロッテ・西野勇士投手▽日本ハム・宮内春輝投手
【同抹消】▽ソフトバンク・海野隆司捕手▽西武・斉藤誠人捕手▽日本ハム・上原健太投手（再登録は１３日以降）
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