任天堂が３日発表した２０２３年４～６月期の連結決算は、純利益が前年同期比５２．１％増の１８１０億円と過去最高を更新した。５月に発売した「ゼルダの伝説」の最新作のほか、「スーパーマリオ」関連タイトルも好調に推移。売上高も同期として過去最高となった。