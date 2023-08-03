立民・長妻氏、保険証廃止「とんでもない」 マイナンバー
2023年08月03日14時50分
立憲民主党の長妻昭政調会長は３日の記者会見で、マイナンバーを巡るトラブル頻発にもかかわらず、政府が健康保険証を２０２４年秋に廃止する方針を当面維持する方向であることについて、「非常にとんでもないことだ。政府への追及を強めざるを得ない」と批判した。
立民・長妻氏、保険証廃止「とんでもない」 マイナンバー
2023年08月03日14時50分
立憲民主党の長妻昭政調会長は３日の記者会見で、マイナンバーを巡るトラブル頻発にもかかわらず、政府が健康保険証を２０２４年秋に廃止する方針を当面維持する方向であることについて、「非常にとんでもないことだ。政府への追及を強めざるを得ない」と批判した。
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