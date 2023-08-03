大阪ガスのロゴマーク

大阪ガスは３日、自社ブランドで販売している家庭用ガス給湯器などを平均６～９％値上げすると発表した。一部を除き１０月２日受注分から引き上げる。原材料価格や物流費の上昇が続いているためと説明している。