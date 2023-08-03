コンパクトなノートＰＣ ＮＥＣパーソナルコンピュータ
2023年08月03日11時44分
ＮＥＣパーソナルコンピュータ（東京）は、「ＬＡＶＩＥ（ラヴィ）」シリーズからスリム型ノートパソコン「Ｎ１４」を３日発売。持ち運びやすいコンパクトボディー。画面は上下方向に少し広い１４型ワイド液晶画面を採用した。キーボードは適度な傾斜がつけられ、タイピングしやすい。パールホワイトとネイビーブルーの２色２モデル。想定価格は１６万４７８０円から。
コンパクトなノートＰＣ ＮＥＣパーソナルコンピュータ
2023年08月03日11時44分
ＮＥＣパーソナルコンピュータ（東京）は、「ＬＡＶＩＥ（ラヴィ）」シリーズからスリム型ノートパソコン「Ｎ１４」を３日発売。持ち運びやすいコンパクトボディー。画面は上下方向に少し広い１４型ワイド液晶画面を採用した。キーボードは適度な傾斜がつけられ、タイピングしやすい。パールホワイトとネイビーブルーの２色２モデル。想定価格は１６万４７８０円から。
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