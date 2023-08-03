４６３円安の３万２２４４円０８銭 ３日午前の平均株価
2023年08月03日11時40分
３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２２４４円０８銭と前日終値比４６３円６１銭安で終わった。出来高は概算で８億８８００万株。
４６３円安の３万２２４４円０８銭 ３日午前の平均株価
2023年08月03日11時40分
３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２２４４円０８銭と前日終値比４６３円６１銭安で終わった。出来高は概算で８億８８００万株。
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