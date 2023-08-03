三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は３日、米大手地銀ＵＳバンコープに約９億３６００万ドル（約１３４０億円）を追加出資すると発表した。第三者割当増資を引き受け、出資比率は２．８９％から４．３９％になる。米国での個人向け口座開設に加え、法人取引、デジタル分野などでの協業を強化し、収益力を高める。