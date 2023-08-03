首相動静（８月３日）
2023年08月03日08時55分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時２３分、公邸発。
午前８時３４分、ＪＲ東京駅着。
午前８時４４分、はくたか５５５号で同駅発。
首相動静（８月３日）
2023年08月03日08時55分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
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