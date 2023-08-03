【１面トップ】

〔朝日〕中間貯蔵 関電と共同開発 中国電が発表 上関に建設検討 町長、調査受け入れ前向き

〔毎日〕議会襲撃 トランプ氏起訴 米大統領選 敗北転覆図る ３件目

〔読売〕ＯＰ技術 Ｇ７に提言へ 政府骨子案 ＡＩ為情報対策 「広島ＡＩプロセス」

〔日経〕民需なき「官製都市」広がる 再開発３割、自治体が施設購入 １９８市街地分析 人口減、財政を圧迫

〔産経〕ＡＩ事業者 人権尊重責務 政府 広島プロセス指針案 年内のＧ７合意目指す

〔東京〕山口・上関に中間貯蔵施設提案 核燃料「行き場なし」象徴 関電と中国電 思惑一致の共同開発

【共通ニュース】

◆保険証廃止 延期せず マイナ対応調整 確認書期限延長 首相あす表明

◆米国債、最上位から格下げ １２年ぶり 債務上限問題響く

◆ガソリン１５年ぶり高値 全国平均１７６円７０銭 補助縮小が影響

◆前原氏、代表選出馬を表明 国民民主 玉木氏と一騎打ちへ 自民との距離感争点

◆損保４社に追加報告命令 金融庁方針 企業保険の価格調整で

◆万博 建設会社向け新保険 海外パビリオン受注促進 政府、補償負担

◆国産ワクチン初承認 厚労省 コロナ従来株対応

◆台風６号 沖縄で１人死亡（続）