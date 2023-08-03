３日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年08月03日06時40分
【１面トップ】
〔朝日〕中間貯蔵 関電と共同開発 中国電が発表 上関に建設検討 町長、調査受け入れ前向き
〔毎日〕議会襲撃 トランプ氏起訴 米大統領選 敗北転覆図る ３件目
〔読売〕ＯＰ技術 Ｇ７に提言へ 政府骨子案 ＡＩ為情報対策 「広島ＡＩプロセス」
〔日経〕民需なき「官製都市」広がる 再開発３割、自治体が施設購入 １９８市街地分析 人口減、財政を圧迫
〔産経〕ＡＩ事業者 人権尊重責務 政府 広島プロセス指針案 年内のＧ７合意目指す
〔東京〕山口・上関に中間貯蔵施設提案 核燃料「行き場なし」象徴 関電と中国電 思惑一致の共同開発
【共通ニュース】
◆保険証廃止 延期せず マイナ対応調整 確認書期限延長 首相あす表明
◆米国債、最上位から格下げ １２年ぶり 債務上限問題響く
◆ガソリン１５年ぶり高値 全国平均１７６円７０銭 補助縮小が影響
◆前原氏、代表選出馬を表明 国民民主 玉木氏と一騎打ちへ 自民との距離感争点
◆損保４社に追加報告命令 金融庁方針 企業保険の価格調整で
◆万博 建設会社向け新保険 海外パビリオン受注促進 政府、補償負担
◆国産ワクチン初承認 厚労省 コロナ従来株対応
◆台風６号 沖縄で１人死亡（続）