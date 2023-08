シンガポール--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 持続可能性のある革新的な輸送およびロジスティクスのソリューションを提供する大手プロバイダーのスワイヤー・シッピングは、シアトル港、ロングビーチ港、オークランド港のコンテナ・ターミナル運営会社にSSAターミナルズを採用したことを発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230802746266/ja/

Swire Shipping has appointed SSA Terminals as its container terminal operator at the Ports of Seattle, Long Beach and Oakland. Two vessels in view at the Port of Seattle this summer. (Photo: Business Wire)