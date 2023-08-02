岸田政権は「デモ黙認やめよ」 対日参戦７８年でロシア外務省
2023年08月02日21時53分
ロシア外務省のザハロワ情報局長は２日の記者会見で、１９４５年に旧ソ連が対日参戦して７８年に当たる今月９日に在日ロシア大使館前で右翼団体がデモを行う情報があるとした上で「岸田文雄政権は黙認するのをやめるべきだ」と注文を付けた。
岸田政権は「デモ黙認やめよ」 対日参戦７８年でロシア外務省
2023年08月02日21時53分
ロシア外務省のザハロワ情報局長は２日の記者会見で、１９４５年に旧ソ連が対日参戦して７８年に当たる今月９日に在日ロシア大使館前で右翼団体がデモを行う情報があるとした上で「岸田文雄政権は黙認するのをやめるべきだ」と注文を付けた。
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