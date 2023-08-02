日本ハムのマーベル来日初勝利 プロ野球・ロッテ―日本ハム
2023年08月02日21時50分
日本ハムが乱戦を制した。序盤から点を取り合い、５―５の四回にマルティネスの２点二塁打と野村の犠飛で３点を勝ち越した。マーベルが三回途中から５回無失点で来日初勝利。田中正が１７セーブ目。ロッテは美馬、中村稔が崩れて３連敗。
日本ハムのマーベル来日初勝利 プロ野球・ロッテ―日本ハム
2023年08月02日21時50分
日本ハムが乱戦を制した。序盤から点を取り合い、５―５の四回にマルティネスの２点二塁打と野村の犠飛で３点を勝ち越した。マーベルが三回途中から５回無失点で来日初勝利。田中正が１７セーブ目。ロッテは美馬、中村稔が崩れて３連敗。
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