河北省と交流促進で一致 友好提携４０周年で訪中―長野県知事
2023年08月02日21時40分
【北京時事】中国を訪問している長野県の阿部守一知事は２日、河北省を訪れ、王正譜省長と電話で会談した。両者は、県と同省が今年で友好提携４０周年となることを踏まえ、青少年を中心とした冬季スポーツの交流促進で一致。対面で会談した副省長からは、製造業や農業、ハイテク技術の交流・連携が呼び掛けられた。
省長の会談は当初、対面で行われる予定だったが、豪雨災害の対応のため電話会談となった。
河北省と交流促進で一致 友好提携４０周年で訪中―長野県知事
2023年08月02日21時40分
【北京時事】中国を訪問している長野県の阿部守一知事は２日、河北省を訪れ、王正譜省長と電話で会談した。両者は、県と同省が今年で友好提携４０周年となることを踏まえ、青少年を中心とした冬季スポーツの交流促進で一致。対面で会談した副省長からは、製造業や農業、ハイテク技術の交流・連携が呼び掛けられた。
省長の会談は当初、対面で行われる予定だったが、豪雨災害の対応のため電話会談となった。
関連記事
こんな記事も
政治用語
政治
日ウガンダ外相、国際秩序維持へ協力(08/02 22:47)
岸田政権は「デモ黙認やめよ」 対日参戦７８年でロシア外務省(08/02 21:53)
河北省と交流促進で一致 友好提携４０周年で訪中―長野県知事(08/02 21:40)
資格確認書、有効期限を柔軟化 保険証廃止延期せず―岸田首相、４日会見(08/02 20:53)
玉木、前原氏が一騎打ちへ 対自民・維新が争点―国民代表選(08/02 20:32)
「核兵器、人類と共存できない」 被爆者演説、廃絶訴え―広島市長ら軍拡機運批判・ＮＰＴ準備委(08/02 19:33)
首相動静（８月２日）(08/02 19:16)
群馬、神奈川でも除草剤散布 ビッグモーター、県に連絡(08/02 17:59)
維新、埼玉１４区に擁立方針 公明・石井幹事長の対抗馬(08/02 16:24)
維新、衆院選に９人擁立 立民元職も(08/02 15:35)
岸田首相、大阪万博をＰＲ 「２年後を楽しみに」(08/02 15:07)
松野官房長官、めぐみさん写真展観覧 拉致「胸締め付けられる」(08/02 14:55)
ニジェール在留全邦人と連絡 ３人が仏へ退避―日本政府(08/02 12:43)
「戦争防止へ中国と対話」 台湾総統選の国民党候補(08/02 12:00)
国民代表選、前原氏が出馬表明 「非自民で野党結集」(08/02 11:40)
自治体、経費抑制へ返礼品見直しも 「５割以下ルール」で―ふるさと納税(08/02 07:43)
保険証廃止、政府内で綱引き 官邸は延期視野、厚労省慎重(08/02 07:07)
自民安倍系、「植田日銀」けん制 大規模緩和の修正警戒(08/02 07:07)
維新、全国政党化へ手応え 仙台市議選、自・立危機感(08/02 07:06)
首相動静（８月１日）(08/01 22:04)
保育施設事故２４６１件 過去最多、死亡は５件―こども家庭庁(08/01 20:44)
核軍縮へ道筋戻す機会に ＮＰＴ合意に意欲―中満国連次長(08/01 20:32)
ドローン攻撃「標的は官庁」 ウクライナと共闘のロ武装勢力幹部(08/01 20:05)
自民、女性議員増へ支援策発表 新人に１００万円、育児補助も(08/01 19:17)
「台湾海峡安定に努力」 総統選の野党候補、自民幹部に(08/01 19:02)
仏視察写真、自民幹部が注意 山口公明代表、岸田首相長男引き合いに苦言(08/01 17:45)
経済安保法の改正検討 資格制度創設で―高市担当相(08/01 16:44)
国民代表「第２、第３自民にならない」(08/01 16:10)
ふるさと納税、３年連続で最高 ２２年度、１兆円に迫る―総務省(08/01 16:03)
木原副長官、文春報道で刑事告訴 立民質問状に回答(08/01 15:39)