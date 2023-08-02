巨人が一発攻勢で快勝。２点を追う一回に坂本のソロと岡本和の２ランで逆転。二回にはブリンソンと坂本、五回には岡本和がそれぞれ本塁打を放ち、その後も加点した。グリフィンは７回２失点で５勝目。ヤクルトは投手陣が打ち込まれた。