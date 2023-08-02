西武の与座が今季初の完封。緩急を駆使して五回まで完全投球。２安打、無四球に抑えて２勝目を挙げた。打線は三回にペイトンの中前打で先制し、四回に呉念庭の二塁打で加点した。ソフトバンクは打線が沈黙し、２試合連続の零封負け。