日本野球機構の小林和公審判員（５６）は２日、広島―ＤｅＮＡ１７回戦（マツダ）で一塁塁審を務め、通算２０００試合出場を達成した。史上７４人目。初出場は１９９７年４月１９日の巨人―横浜１回戦（東京ドーム）で三塁塁審。