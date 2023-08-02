中間貯蔵施設「審査可能」 中国電の地元申し入れで―規制委員長
2023年08月02日19時36分
中国電力が原発の使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設建設に向けた調査を山口県上関町に申し入れたことについて、原子力規制委員会の山中伸介委員長は２日の定例記者会見で、「中間貯蔵施設については審査実績がある。データがそろえば審査を進めることは可能だ」と述べた。
中間貯蔵施設「審査可能」 中国電の地元申し入れで―規制委員長
2023年08月02日19時36分
中国電力が原発の使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設建設に向けた調査を山口県上関町に申し入れたことについて、原子力規制委員会の山中伸介委員長は２日の定例記者会見で、「中間貯蔵施設については審査実績がある。データがそろえば審査を進めることは可能だ」と述べた。
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