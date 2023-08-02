千葉県大網白里市のリサイクル店強盗に実行役の送迎で関わったとして、強盗致傷罪などに問われた元陸上自衛官、中桐海知被告（２４）の裁判員裁判の判決が２日、千葉地裁であった。守下実裁判長は「強盗と認識した後もちゅうちょする言動は見当たらず、強い積極性が認められる」と述べ、懲役３年（求刑懲役５年）を言い渡した。