情報システム子会社にＴＯＢ 最大３８７６億円で非公開化―伊藤忠
2023年08月02日19時08分
伊藤忠商事は２日、情報システム子会社の伊藤忠テクノソリューションズ（ＣＴＣ）に対して最大３８７６億円を投じてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施し、同社を非公開化すると発表した。コロナ禍を経て変化する企業のデジタル化ニーズに迅速に対応するため。
情報システム子会社にＴＯＢ 最大３８７６億円で非公開化―伊藤…
2023年08月02日19時08分
伊藤忠商事は２日、情報システム子会社の伊藤忠テクノソリューションズ（ＣＴＣ）に対して最大３８７６億円を投じてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施し、同社を非公開化すると発表した。コロナ禍を経て変化する企業のデジタル化ニーズに迅速に対応するため。
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