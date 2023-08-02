太陽光会社代表を在宅起訴 ３億５０００万円脱税―東京地検
2023年08月02日18時04分
太陽光発電事業の「売電権利」の売り上げを申告せず、法人税など計約３億５０００万円を脱税したとして、東京地検特捜部は２日、法人税法違反などの罪で、同事業を手掛ける「スマートグリッドホーム」（東京都新宿区）の三宅邦夫代表（７２）＝渋谷区＝を在宅起訴し、法人としての同社を起訴した。
太陽光会社代表を在宅起訴 ３億５０００万円脱税―東京地検
2023年08月02日18時04分
太陽光発電事業の「売電権利」の売り上げを申告せず、法人税など計約３億５０００万円を脱税したとして、東京地検特捜部は２日、法人税法違反などの罪で、同事業を手掛ける「スマートグリッドホーム」（東京都新宿区）の三宅邦夫代表（７２）＝渋谷区＝を在宅起訴し、法人としての同社を起訴した。
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