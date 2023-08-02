プロ野球速報 （２日）
2023年08月02日19時03分
＜セ＞
ヤクル ２－６ 巨 人（３回裏、東京ドーム）
阪 神 １－１ 中 日（３回裏、バンテリンドームナゴヤ）
ＤｅＮ １－２ 広 島（４回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
日ハム ５－２ ロッテ（３回表、ゾゾマリン）
ソフト ０－２ 西 武（５回表、ベルーナドーム）
楽 天 ０－０ オリッ（３回裏、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２日）
2023年08月02日19時03分
＜セ＞
ヤクル ２－６ 巨 人（３回裏、東京ドーム）
阪 神 １－１ 中 日（３回裏、バンテリンドームナゴヤ）
ＤｅＮ １－２ 広 島（４回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
日ハム ５－２ ロッテ（３回表、ゾゾマリン）
ソフト ０－２ 西 武（５回表、ベルーナドーム）
楽 天 ０－０ オリッ（３回裏、京セラドーム大阪）
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